Rosnąca obecność polskich producentów odlewów i odkuwek na CastForge 2026 w Stuttgarcie

Branża odlewnicza w okresie transformacji

Europejski sektor odlewów i odkuwek funkcjonuje dziś w warunkach dużej zmienności. Z jednej strony obserwujemy presję kosztową (energia, surowce, wymagania środowiskowe), z drugiej – rosnące oczekiwania klientów w zakresie jakości, precyzji, skracania łańcuchów dostaw oraz redukcji śladu węglowego.

W wielu segmentach – szczególnie w budowie maszyn, pojazdów użytkowych czy w przemyśle kolejowym – widoczny jest trend powrotu do dostawców europejskich (reshoring), co zwiększa znaczenie regionalnych producentów komponentów metalowych.

Jednocześnie dynamicznie rozwija się obróbka mechaniczna półfabrykatów oraz integracja procesów – od surowego odlewu lub odkuwki po gotowy komponent. W tym kontekście wyspecjalizowane platformy branżowe, koncentrujące się wyłącznie na tej części łańcucha dostaw, zyskują na znaczeniu.

Własna platforma dla odlewni i kuźni

Targi CastForge powstały z inicjatywy firm z branży, które przez lata występowały na innych wydarzeniach jako „poddostawcy”, często w cieniu producentów wyrobów finalnych. Targi w Stuttgarcie stworzyły pierwszą w Europie platformę, gdzie to właśnie odlewy i odkuwki, oraz ich dalsza obróbka, znajdują się w centrum zainteresowania.

Zakres tematyczny obejmuje kompletny łańcuch przetwarzania: od odlewanych i kutych półfabrykatów, poprzez obróbkę mechaniczną, aż po gotowy komponent.

Już pierwsza edycja wydarzenia została bardzo wysoko oceniona przez wystawców, którzy podkreślali zarówno jakość odwiedzających, jak i koncentrację decydentów zakupowych. Wielu z nich wskazywało, że liczba wartościowych kontaktów przewyższała rezultaty osiągane na innych, globalnych imprezach przemysłowych.

Dynamika wzrostu i umiędzynarodowienie

Organizatorzy przewidują, że CastForge 2026 utrzyma tendencję wzrostową. Po dynamicznym rozwoju wcześniejszych edycji oczekuje się udziału ponad 500 wystawców, z których ponad 70% pochodzi spoza Niemiec.

Liczba odwiedzających także będzie rosnąć – organizatorzy zakładają ponad 4 500 specjalistów z kilkudziesięciu krajów. To przedstawiciele przede wszystkim branż budowy maszyn, motoryzacji, kolejnictwa, budownictwa oraz przemysłu stoczniowego.

Coraz większe zainteresowanie firm europejskich potwierdza, że CastForge umacnia pozycję wyspecjalizowanej platformy biznesowej dla sektora odlewów i odkuwek.

Struktura odwiedzających to głównie osoby odpowiedzialne za zakupy i projektowanie w sektorach takich jak budowa maszyn i urządzeń, przemysł motoryzacyjny (zwłaszcza pojazdy użytkowe), kolejnictwo, budownictwo i przemysł stoczniowy.

Istotnym atutem jest lokalizacja. Region Badenii-Wirtembergii należy do najważniejszych ośrodków przemysłowych Europy – w promieniu 200 km od Stuttgartu koncentruje się około 40% europejskiego przemysłu obróbki metalu.

Silna reprezentacja Polski

CastForge jest również ważną platformą dla polskich producentów. W 2024 roku uczestniczyły 22 firmy z Polski, natomiast w edycji 2026 swoją ofertę zaprezentuje 28 polskich przedsiębiorstw.

Dla wielu z nich targi w Stuttgarcie stanowią efektywne narzędzie wejścia lub wzmocnienia pozycji na rynku niemieckim i zachodnioeuropejskim. W kontekście skracania łańcuchów dostaw oraz poszukiwania sprawdzonych partnerów w UE, polskie odlewnie i kuźnie postrzegane są jako konkurencyjni i elastyczni dostawcy komponentów o wysokiej jakości.

„Targi stanowią dla nas okno na rynek i odgrywają kluczową rolę w naszej strategii marketingowej. Odzwierciedlają one aktualną sytuację gospodarczą – doświadczamy zarówno dobrych, jak i złych lat. Osobisty kontakt pozostaje kluczowym aspektem tej branży, zwłaszcza w przypadku nowych klientów. Na naszym stoisku targowym podczas CastForge regularnie gościmy duże firmy z branży inżynierii mechanicznej, robotyki, energetyki, kolejnictwa, technologii medycznej, technologii obronnej i innych. To właśnie tutaj spotykamy decydentów, z którymi realizujemy projekty, od fazy planowania aż po gotowy produkt końcowy”.

– Ludwig Thoni, właściciel Thoni Alutec Sp. z o.o.

Perspektywa na 2026 rok

Trzecia edycja CastForge odbędzie się w momencie, gdy branża stoi przed kolejnymi wyzwaniami: cyfryzacją procesów, transformacją energetyczną oraz rosnącą potrzebą transparentności łańcucha dostaw. To wydarzenie w Targach Stuttgarckich (Messe Stuttgart) może stać się miejscem wymiany doświadczeń i konkretnych rozmów biznesowych, szczególnie w obszarze projektów wymagających ścisłej współpracy konstruktorów i dostawców komponentów metalowych.

CastForge nie jest wydarzeniem masowym – jego siłą jest specjalizacja i koncentracja na konkretnym segmencie rynku. Właśnie ta branżowa precyzja sprawia, że targi zyskują na znaczeniu jako europejska platforma dla odlewni i kuźni oraz ich klientów.

