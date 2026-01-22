GrindingHub 2026 – globalne centrum technologii szlifowania znów w Stuttgarcie
Szlifowanie pozostaje jednym z kluczowych procesów w nowoczesnej obróbce metali i materiałów zaawansowanych. Rosnące wymagania jakościowe, presja na wydajność, skracanie czasów cykli oraz niedobór wykwalifikowanej kadry sprawiają, że technologia szlifowania przechodzi dynamiczną transformację. Automatyzacja, cyfryzacja procesów, integracja systemów pomiarowych oraz rozwój narzędzi i materiałów ściernych powodują, że szlifowanie staje się dziś jednym z najbardziej zaawansowanych technologicznie obszarów obróbki skrawaniem. Miejscem, w którym te zmiany można obserwować w pełnej skali, będą Międzynarodowe Targi Technologii Szlifowania GrindingHub, które odbędą się w dniach 5–8 maja 2026 roku w Stuttgarcie. To wydarzenie, organizowane co dwa lata, w krótkim czasie ugruntowało swoją pozycję jako jedno z najważniejszych spotkań branży technologii szlifowania w Europie.
Szlifowanie jako klucz do precyzji i produktywności

Targi GrindingHub koncentrują się wyłącznie na technologiach szlifowania i procesach pokrewnych, co wyróżnia je na tle szerokoprofilowych targów obróbki metali. Dla zwiedzających oznacza to możliwość szczegółowego zapoznania się z rozwiązaniami dedykowanymi temu konkretnemu obszarowi – od maszyn i narzędzi, przez materiały eksploatacyjne, aż po systemy automatyzacji, monitorowania i kontroli jakości.

Zakres tematyczny targów obejmuje m.in. szlifierki do obróbki cylindrycznej, płaskiej i bezkłowej, szlifierki narzędziowe, maszyny specjalne, nowoczesne narzędzia i materiały ścierne, a także środki chłodząco-smarujące. Coraz większą rolę odgrywają również rozwiązania z zakresu cyfryzacji – systemy monitorowania procesu, analizy danych, predykcyjnego utrzymania ruchu oraz integracji maszyn w środowiskach Przemysłu 4.0.

Odpowiedź na realne potrzeby przemysłu

Dla inżynierów technologów, operatorów maszyn, menedżerów produkcji i działów utrzymania ruchu GrindingHub stanowią praktyczne źródło wiedzy o tym, jak zwiększać produktywność procesów szlifowania przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych standardów jakości. W obliczu rosnących kosztów energii i materiałów coraz większe znaczenie mają rozwiązania pozwalające na optymalizację zużycia narzędzi, skracanie czasów przezbrojeń oraz stabilizację procesów.

Targi są także miejscem prezentacji rozwiązań dla branż o najwyższych wymaganiach precyzyjnych, takich jak przemysł motoryzacyjny, lotniczy, maszynowy, narzędziowy czy medyczny. W wielu z tych sektorów szlifowanie decyduje o końcowych właściwościach produktu, a innowacje technologiczne bezpośrednio przekładają się na konkurencyjność przedsiębiorstw.

Międzynarodowy charakter i wysoka jakość merytoryczna

Edycja GrindingHub 2026 zapowiada się jako jedno z najważniejszych wydarzeń branży technologii szlifowania w Europie. Organizatorzy spodziewają się udziału ponad 400 wystawców z ponad 30 krajów oraz frekwencji przekraczającej 10 tysięcy zwiedzających. Międzynarodowy charakter wydarzenia podkreśla szeroka reprezentacja firm spoza Niemiec, co potwierdza globalny zasięg targów oraz ich znaczenie jako platformy wymiany technologicznej i wiedzy branżowej.

Dla zwiedzających oznacza to możliwość bezpośredniego porównania rozwiązań oferowanych przez producentów z różnych rynków oraz rozmów z ekspertami i konstruktorami maszyn. GrindingHub to nie tylko ekspozycja najnowszych technologii, lecz także przestrzeń do pogłębionych dyskusji technicznych, konsultacji aplikacyjnych i wymiany doświadczeń dotyczących przyszłości procesów szlifowania.

Stuttgart – sprawdzona lokalizacja dla przemysłu obróbki

Stuttgart od lat pozostaje jednym z kluczowych ośrodków przemysłowych Europy, silnie związanym z branżą maszynową, motoryzacyjną i narzędziową. Doskonała infrastruktura targowa oraz centralne położenie sprzyjają międzynarodowej frekwencji i wysokiej jakości spotkań biznesowych. Dla polskich specjalistów i firm to dogodna lokalizacja, umożliwiająca efektywne zaplanowanie wizyty targowej.

Wartość dla polskich specjalistów i zakładów produkcyjnych

Dla polskich inżynierów, technologów i menedżerów produkcji GrindingHub 2026 mogą być cennym źródłem inspiracji i wiedzy praktycznej. Rosnące inwestycje w nowoczesne centra obróbcze oraz coraz większe wymagania jakościowe klientów powodują, że technologie szlifowania odgrywają w polskich zakładach coraz istotniejszą rolę. Bezpośredni kontakt z producentami maszyn i narzędzi pozwala lepiej przygotować się do przyszłych inwestycji oraz świadomie podejmować decyzje technologiczne.

GrindingHub to ważne wydarzenie dla branży przemysłowej, które warto wpisać do kalendarza wszystkich osób związanych z obróbką precyzyjną i technologiami szlifowania. Targi Stuttgarckie (Messe Stuttgart) w maju 2026 roku ponownie staną się miejscem, gdzie teoria spotyka się z praktyką, a innowacje przekładają się na realne rozwiązania dla przemysłu.

Dodatkowe informacje:

https://eurotargi.com/targi/grindinghub/
https://www.grindinghub.de/en/

Oficjalne Przedstawicielstwo Targów Hamburskich, Stuttgarckich i Karlsruhe w Polsce
Fair Support & Service | eurotargi.com  
ul. Gibalskiego 21, 01-190 Warszawa  
tel: +48 22 620 71 98, +48 22 620 72 98

Zdjęcia:
GrindingHub / © Messe Stuttgart
GrindingHub-2 / © Messe Stuttgart
GrindingHub-3 / © Messe Stuttgart
GrindingHub-4 / © Messe Stuttgart
GrindingHub-5 / © Messe Stuttgart

KONTAKT / AUTOR
Krzysztof Karaś
Dyrektor
Oficjalne Przedstawicielstwo Targów Hamburskich, Stuttgarckich i Karlsruhe w Polsce
+48 22 620 71 98
+48 22 620 72 98
Oficjalne Przedstawicielstwo Targów Hamburskich, Stuttgarckich i Karlsruhe w Polsce
