Hamburg gospodarzem nowego szczytu bezpieczeństwa GSIS – strategiczne partnerstwo Targów Hamburskich i IISS

Nowe wyzwania światowej architektury bezpieczeństwa

W obliczu dynamicznych zmian geopolitycznych i technologicznych, GSIS stanie się platformą wymiany wiedzy, doświadczeń oraz innowacyjnych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa międzynarodowego. Wydarzenie zgromadzi liderów politycznych, biznesowych i technologicznych z całego świata.

„Technologia i innowacje są zarówno wyzwaniem, jak i szansą dla instytucji bezpieczeństwa na całym świecie. Rosnące tempo zmian wymaga otwartego, interdyscyplinarnego dialogu. Tworząc GSIS, tworzymy platformę dla interesariuszy politycznych, biznesowych i technologicznych do wymiany poglądów i pomysłów oraz wprowadzania nowych rozwiązań”.

– dr Bastian Giegerich, dyrektor generalny i naczelny IISS

„Rozwój sytuacji geopolitycznej w ostatnich latach pokazał, że północ Europy stale zyskuje na znaczeniu strategicznym. Goszcząc GSIS w Hamburgu, wypełniamy geograficzną lukę w krajobrazie wydarzeń poświęconych bezpieczeństwu”.

– Heiko M. Stutzinger, CEO Hamburg Messe und Congress

Konferencja i wystawa w jednym miejscu

GSIS to unikalne połączenie konferencji i wystawy, prezentującej innowacyjne rozwiązania dla polityki bezpieczeństwa. Wydarzenie umożliwi uczestnikom udział w interaktywnych sesjach, prezentacjach startupów oraz symulacjach cyberataków. Program obejmuje również całoroczne inicjatywy, takie jak comiesięczny Executive Briefing poświęcony innowacjom w obronności.

Konsultacje z międzynarodowymi ekspertami

W ramach przygotowań do GSIS rusza cykl spotkań konsultacyjnych z udziałem ekspertów z różnych regionów świata, co zapewni szeroką perspektywę i odpowie na zróżnicowane potrzeby uczestników.

„Spotkania konsultacyjne są kluczowym elementem, który sprawi, że Global Security and Innovation Summit stanie się platformą łączącą globalne myślenie z regionalnymi perspektywami”.

– Heiko M. Stutzinger, CEO HMC

O organizatorach

Międzynarodowy Instytut Studiów Strategicznych (IISS) - to wiodący, niezależny think tank specjalizujący się w badaniach nad bezpieczeństwem, polityką obronną i relacjami międzynarodowymi. IISS znany jest z prestiżowych publikacji, takich jak *The Military Balance*, oraz organizacji światowych szczytów, m.in. Shangri-La Dialogue.

Targi Hamburskie (HMC) - od ponad 60 lat organizują kluczowe wydarzenia branżowe, w tym największe na świecie targi morskie SMM Hamburg oraz Międzynarodową Konferencję Bezpieczeństwa Morskiego i Obrony (MS&D). Kompleks HMC to 11 hal o powierzchni 87 000 m² oraz nowoczesne centrum kongresowe CCH.

Udział w GSIS Hamburg dla polskiego biznesu

Polskie firmy i instytucje mają wyjątkową szansę na zaprezentowanie swojej oferty, nawiązanie międzynarodowych kontaktów oraz poznanie najnowszych rozwiązań w obszarze bezpieczeństwa i innowacji podczas tego prestiżowego wydarzenia. Szczegółowe informacje na temat warunków uczestnictwa w części targowej oraz wsparcia organizacyjnego udziela Oficjalne Przedstawicielstwo Targów Hamburskich w Polsce.

Dodatkowe informacje:

https://eurotargi.com/targi/gsis-hamburg/

https://gsis-hamburg.com/

Oficjalne Przedstawicielstwo Targów Hamburskich, Stuttgarckich i Karlsruhe w Polsce

Fair Support & Service | eurotargi.com

Ul. Gibalskiego 21, 01-190 Warszawa

tel: +48 22 620 71 98, +48 22 620 72 98

https://eurotargi.com

Zdjęcia: