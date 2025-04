Polskie firmy z Bydgoskiego Klastra Przemysłowego „Dolina Narzędziowa” na Moulding Expo 2025 w Stuttgarcie

Wspólna ekspozycja – nowe możliwości dla polskich przedsiębiorstw

Podczas tegorocznej edycji Moulding Expo, po raz pierwszy członkowie Bydgoskiego Klastra Przemysłowego wystąpią pod wspólnym szyldem, prezentując szeroką gamę produktów i usług z branży narzędziowej oraz przetwórstwa tworzyw sztucznych. Wspólne stoisko to nie tylko szansa na pokazanie różnorodności i wysokiej jakości polskich rozwiązań, ale również dowód siły współpracy rodzimych przedsiębiorstw.

„Nasz Klaster zrzesza 170 członków, w tym uczelnie wyższe, instytucje otoczenia biznesu oraz 140 firm z branży budowy narzędzi i przetwórstwa tworzyw sztucznych, które dostarczają wysokiej jakości formy i narzędzia dla przemysłu motoryzacyjnego, medycznego, kosmetycznego czy producentów sprzętu AGD” – mówi Piotr Wojciechowski, Dyrektor Zarządzający Bydgoskiego Klastra Przemysłowego „Dolina Narzędziowa”.

Bydgoski Klaster siłą napędowa branży

Bydgoski Klaster Przemysłowy „Dolina Narzędziowa” skupia ponad 170 przedsiębiorstw i instytucji, aktywnie integrując środowisko branżowe i wspierając innowacyjność. Organizuje międzynarodowe spotkania, promuje wymianę doświadczeń i buduje sieci współpracy, przyczyniając się do wzrostu konkurencyjności polskich firm na rynkach zagranicznych.

Potencjał polskiego sektora narzędziowego

Polski sektor narzędziowy i przetwórstwa tworzyw sztucznych dynamicznie się rozwija, oferując nowoczesne rozwiązania dla globalnych odbiorców. Inwestycje w innowacje oraz rosnące możliwości eksportowe sprawiają, że polskie firmy coraz śmielej konkurują na rynkach poza Unią Europejską.

„Udział Bydgoskiego Klastra Przemysłowego w Moulding Expo 2025 stanowi wyjątkową okazję do zaprezentowania potencjału polskiego przemysłu narzędziowego na międzynarodowej arenie. Wspólna ekspozycja to nie tylko szansa na pokazanie innowacyjnych rozwiązań i wysokiej jakości produktów członków klastra, ale także doskonała platforma do nawiązywania cennych kontaktów biznesowych oraz współpracy z zagranicznymi partnerami. Wierzę, że obecność polskich firm na tym prestiżowym wydarzeniu wzmocni pozycję naszego kraju w branży narzędziowej i przetwórstwa tworzyw sztucznych” – podkreśla Krzysztof Karaś, Dyrektor Przedstawicielstwa Targów Stuttgarckich w Polsce.

O targach Moulding Expo

Moulding Expo w Stuttgarcie to jedno z kluczowych wydarzeń branżowych w Europie, gromadzące producentów narzędzi, przetwórców tworzyw sztucznych i dostawców z całego świata. Udział w targach to szansa na nawiązanie cennych kontaktów biznesowych, poznanie najnowszych trendów technologicznych i rozwój eksportu.

Dodatkowe informacje:

https://eurotargi.com/targi/moulding-expo/

https://www.messe-stuttgart.de/moulding-expo/

Kontakt

Oficjalne Przedstawicielstwo Targów Hamburskich, Stuttgarckich i Karlsruhe w Polsce

https://eurotargi.com/

+48 22 620 71 98

+48 22 620 72 98

Zdjęcia:

MEX_23_P_529 / Targi Moulding Expo są ważnym europejskim wydarzeniem dla producentów narzędzi, wzorników i form wtryskowych - © Landesmesse Stuttgart GmbH & Co. KG

mex_25_pk_028 / Wizyta studyjna i konferencja prasowa Moulding Expo 2025 w Polsce - © Landesmesse Stuttgart GmbH & Co. KG