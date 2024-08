WindEnergy Hamburg 2024: Bogaty program konferencji i specjalne strefy tematyczne

Podczas WindEnergy Hamburg 2024 odbędzie się aż 150 konferencji i paneli dyskusyjnych z udziałem uznanych prelegentów. W programie znajdą się wydarzenia poświęcone inżynierii, zagadnieniom z zakresu prawa, finansów, inżynierii sieci, łańcuchów dostaw, cyfryzacji i sztucznej inteligencji oraz planowaniu projektów.

W 2024 roku targi będą koncentrować się na repoweringu, integracji sieci oraz nowych technologiach magazynowania energii. Wszystkie sesje konferencyjne będą dostępne bezpłatnie dla gości targowych z ważnym biletem na pięciu otwartych scenach.

Konferencje i panele dyskusyjne dla sektora energetyki wiatrowej

„WindEnergy Hamburg we wrześniu tego roku nie tylko połączy całą branżę. Kładziemy również duży nacisk na zapewnienie możliwości nawiązywania kontaktów, transferu wiedzy i wymiany doświadczeń, aby pomóc w rozwoju energetyki wiatrowej na całym świecie” - mówi Claus Ulrich Selbach, Dyrektor Działu Targów Morskich i Technologicznych w Targach Hamburskich (Hamburg Messe und Congress).

Na gości targowych czeka 5 ogólnodostępnych scen. Global Markets Theatre to miejsce, gdzie uczestnicy mogą zdobyć wiedzę o możliwościach na głównych i rozwijających się rynkach przemysłu wiatrowego. Energy Transition Stage to przestrzeń poświęcona prezentacjom, dyskusjom i warsztatom dotyczącym transformacji energetycznej, natomiast Offshore Stage skupia się na tematyce morskiej energetyki wiatrowej.

Dla osób poszukujących pracy w sektorze energetyki wiatrowej przygotowano Recruiting Forum, gdzie potencjalni pracodawcy będą prezentować oferty pracy oraz możliwości szkoleń. Speakers' Corner to miejsce, gdzie wystawcy mają możliwość przedstawienia swoich firm, innowacji i projektów w krótkich 10-minutowych prezentacjach.

Organizatorzy przygotowali specjalnie wyznaczone trasy oraz okazje do nawiązania kontaktów biznesowych

Szlaki tematyczne (Theme Routes) to specjalnie wyznaczone trasy na targach WindEnergy Hamburg, które prowadzą uczestników do stoisk wystawców specjalizujących się w określonych tematach, takich jak magazynowanie energii, zatrudnienie i młode, innowacyjne firmy (startupy). Z kolei AI CENTER to strefa prezentująca najnowsze technologie sztucznej inteligencji w branży energetyki wiatrowej.

Uczestnicy targów mają również wiele możliwości nawiązywania kontaktów biznesowych podczas codziennych spotkań „Wine o'clock” oraz poprzez specjalną aplikację networkingową, która umożliwia zarządzanie harmonogramem, wyszukiwanie uczestników i umawianie spotkań.

Udział polskiego przemysłu wiatrowego

Polski przemysł energetyki wiatrowej zaprezentuje swoje możliwości na dwóch narodowych pawilonach oraz stoiskach indywidualnych kilkunastu firm. Pawilon zorganizowany przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej znajdzie się w hali B2, natomiast pawilon poświęcony energetyce wiatrowej offshore, zorganizowany przez Polską Izbę Morskiej Energetyki Wiatrowej, będzie ulokowany w hali B5.

„Dzięki doskonałej współpracy z PSEW, PIMEW oraz wsparciu konsularnym i PAIH, mamy możliwość pokazania światu potencjału Polski w tej dynamicznie rozwijającej się branży. WindEnergy Hamburg to wydarzenie o ogromnym znaczeniu dla globalnej branży energetyki wiatrowej. Gorąco zachęcam do odwiedzenia targów oraz polskich pawilonów narodowych i indywidualnych wystawców” – mówi Krzysztof Karaś, Dyrektor Polskiego Przedstawicielstwa Targów Hamburskich w Polsce.

O targach WindEnergy Hamburg

WindEnergy Hamburg 2024 to jedno z największych wydarzeń dla branży energetyki wiatrowej na świecie, odbywające się co 2 lata w Hamburgu. Tematy przewodnie targów w 2024 roku to repowering, integracja sieci i innowacyjne technologie magazynowania energii. Oczekuje się, że w tegorocznej edycji weźmie udział blisko 1500 wystawców z 40 krajów, którzy zaprezentują swoje innowacje i rozwiązania na powierzchni 73 500 m². Szacuje się, że targi przyciągną około 40 000 odwiedzających ze 100 krajów.

Dodatkowe informacje:

https://eurotargi.com/targi/windenergy/

https://www.windenergyhamburg.com/

Kontakt

Oficjalne Przedstawicielstwo Targów Hamburskich, Stuttgarckich i Karlsruhe w Polsce

https://eurotargi.com/

+48 22 620 71 98

+48 22 620 72 98

Zdjęcia:

- Panele dyskusyjne podczas targów WindEnergy Hamburg - © Hamburg Messe und Congress Nicolas Maack

- Robert Habeck, minister gospodarki i klimatu RFN, podczas otwarcia WindEnergy Hamburg 2022 - © Hamburg Messe und Congress Michael Zapf