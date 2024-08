Już 3 września na terenie Targów Hamburskich rozpocznie się 31. edycja Międzynarodowych Targów Morskich SMM Hamburg, które potrwają do 6 września. Wydarzenie to, odbywające się pod hasłem “SMM – driving the maritime transition” (SMM – siła napędowa transformacji morskiej), skupi się na transformacji energetycznej i cyfrowej w przemyśle morskim.

Od żaglowców po parowce, a następnie silniki diesla: przemysł morski wielokrotnie musiał się przeobrażać. Jednak nigdy wcześniej nie doświadczył tak radykalnych zmian, jak dziś. „Dekarbonizacja daje branży historyczną szansę na odegranie głównej roli w globalnych wysiłkach na rzecz walki ze zmianami klimatycznymi. To niesamowity czynnik napędzający innowacje,” mówi Claus Ulrich Selbach, Dyrektor Działu Targów Morskich i Technologicznych w Targach Hamburskich (Hamburg Messe und Congress).

Podczas targów wystawcy zaprezentują, w jaki sposób innowacyjne rozwiązania mogą zwiększyć efektywność, zmniejszyć emisje oraz poprawić bezpieczeństwo na morzu. „Poprzez nowe formaty i strefy wystawiennicze, takie jak Future Fuels Area, chcemy wzmocnić innowacyjne zdolności naszej branży, jednocześnie formując SMM jako kluczową platformę dla zrównoważonych technologii morskich,” mówi Dyrektor Targów SMM Christoph Lücke.

Program towarzyszący

Na czele programu ramowego znajdą się tematy związane z dekarbonizacją, cyfryzacją, rekrutacją oraz bezpieczeństwem i obronnością morską.

Po raz pierwszy konferencje odbędą się na czterech dostępnych dla wszystkich odwiedzających scenach (Transition Stages): Green Stage, Open Stage, Cruise & Ferry Stage oraz Digital & Security Stage.

„Na naszych pięciu konferencjach międzynarodowi eksperci będą dyskutować o kluczowych kwestiach branży. Nowością jest to, że konferencje po raz pierwszy odbędą się na ogólnodostępnych scenach w halach wystawienniczych. Oznacza to, że wszyscy uczestnicy targów będą mogli bezpłatnie partycypować w panelach dyskusyjnych i wykładach”, wyjaśnia Selbach.

Targom będą towarzyszyć liczne konferencje, panele dyskusyjne, prezentacje, specjalne strefy wystawiennicze i wydarzenia networkingowe. Pośród pięciu konferencji odbywających się w czasie SMM Hamburg konferencji znajdą się m.in.: Międzynarodowa Konferencja Bezpieczeństwa Morskiego MS&D oraz Global Maritime Environmental Congress (GMEC).

Goście specjalni z Polski

SMM Hamburg 2024 odwiedzą m.in. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Arkadiusz Marchewka oraz Kacper Płażyński, Przewodniczący Sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Zaszczycą oni swoją obecnością podczas Welcome Reception (2 września) oraz w oficjalnym otwarciu targów 3 września.

O SMM Hamburg

SMM Hamburg to jedno z największych na świecie wydarzeń dla przemysłu morskiego. 31 edycja targów odbędzie się w Hamburgu, w dniach od 3 do 6 września 2024 roku. Oczekuje się, że weźmie w nich udział ponad 2000 wystawców, prezentujących się na 90 000 m² w dwunastu halach wystawienniczych, oraz około 40 000 odwiedzających z ponad 120 krajów.

